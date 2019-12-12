Pendik'te dilencilere operasyon; 2019'da 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı

İSTANBUL,(DHA) Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında 68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, dilencilerin üzerinden toplamda 46 bin lira ele geçirildi. Şüphelilere, 360 bin lira ceza kesildi. Ekiplerin yakaladığı dilenciler yöntemleri dikkat çekerken, şüpheli bir kadın kucağında bezlerden yaptığı sahte bebekle dilenirken yakalandı.

İLÇE DIŞINDAN MİNİBÜSLE GELİYORLAR

Ekiplerin yaptığı incelemede ceza kesilen dilencilerin çoğunun organize şekilde ilçe ve şehir dışından minibüslerle geldiği belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halka profesyonel dilencilere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Kendilerini aç ve mağdur gösteren profesyonel dilencilerin bu yolla tahmin edilemeyecek kadar büyük gelir elde ettikleri vurgulanırken, dilencilere yönelik denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi.

İŞTE MADDE MADDE PROFESYONEL DİLENCİLİK NUMARALARI

Şüphelilerin sınıf ve çeşidine göre dilenme usulleri ve dilendikleri yerlerin de değiştiğini belirten ekipler, profesyonel dilencilik numaralarını 11 maddede sınıflandırdı.