HABER

Pendik'te dilencilere operasyon; 2019'da 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:37 | Son Güncelleme

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı.

İSTANBUL,(DHA) Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekiplerinin Ocak ayından bu yana yaptığı dilenci operasyonlarında 2 bin 473 profesyonel dilenci yakalandı. Aralarında 68 Suriyeli mültecinin de bulunduğu, dilencilerin üzerinden toplamda 46 bin lira ele geçirildi. Şüphelilere, 360 bin lira ceza kesildi. Ekiplerin yakaladığı dilenciler yöntemleri dikkat çekerken, şüpheli bir kadın kucağında bezlerden yaptığı sahte bebekle dilenirken yakalandı.

İLÇE DIŞINDAN MİNİBÜSLE GELİYORLAR

Ekiplerin yaptığı incelemede ceza kesilen dilencilerin çoğunun organize şekilde ilçe ve şehir dışından minibüslerle geldiği belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halka profesyonel dilencilere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Kendilerini aç ve mağdur gösteren profesyonel dilencilerin bu yolla tahmin edilemeyecek kadar büyük gelir elde ettikleri vurgulanırken, dilencilere yönelik denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi.

İŞTE MADDE MADDE PROFESYONEL DİLENCİLİK NUMARALARI

Şüphelilerin sınıf ve çeşidine göre dilenme usulleri ve dilendikleri yerlerin de değiştiğini belirten ekipler, profesyonel dilencilik numaralarını 11 maddede sınıflandırdı.

Ekiplerin belirlediği profesyonel dilencilik numaraları ise şöyle;

  1. Yola atlayarak sakatlanma numaraları:

    Grup şekilde dilenenlerden bir kişi araç önüne atlayarak şoförün kendisine çarpmasını sağlıyor. Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç ortağı ile şoförden büyük miktarda para almaya çalışıyorlar.

  2. Oyuncak bebek ve çocuklarla dilenme:

    Dilencilerin para kazanmak için denemediği yöntem kalmıyor. Bazen oyuncak bebeği kundağa sararak gerçek bebek süsü verip halkı kandıran kadınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı verip uyutup hasta olduğunu söyleyerek dilenen kadınlar yürek sızlatıyor.

  3. Çöpten ekmek toplayarak dilenme:

    Çöp konteynırları kenarlarında oturarak çöpten gıda toplama numarasıyla trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde veya akşam vakti ateş yakmış bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar.

  4. Mendil ve çorap satarak dilenme:

    Bu grup kış aylarında ilçeye geliyor ve yoğun trafiğin olduğu yerlerde ve trafik ışıklarında başta küçük çocuklar olmak üzere kendilerini acındırarak dileniyor.

  • Kalem ve sakız satarak dilenme:

    Bu grup apartman ve dükkanları gezerek kalem ve sakız satışı yaparak dileniyor.

  • Kendini çalışamaz durumda göstererek dilenme:

    Bu gruptaki dilenciler ise alt geçitlerde ve işlek yerlerde sakatlık numarası yaparak halkın duygularını sömürüyor.

  • İbadet edenlerin duygularını istismar:

    Profesyonel dilenci grupları arasında konar-göçer olan ve cami önlerinde dilenen bir grup da var. Cuma namazlarına özel dilenen gruplara karşı da dikkat etmek gerekiyor.

  • Bahşiş alma süsü vererek dilenme:

    Düğün salonları ve nikah daireleri önlerinde bahşiş adetini bahane ederek damat, gelin ve yakınlarından ciddi paralar toplayan dilenci grupları var.

  • Yolda kalma bahanesiyle para toplama:

    Bu gruptaki dilencilerden biri kendisine yaşlı kadın süsü veriyor. Yanındaki durumu düzgün görünen ve dilenci olmasına imkan vermediğiniz kadın "Yolda kaldık, yardımcı olur musunuz? diyerek para istiyor. Bu şekilde çok ciddi rakamlar toplayabiliyorlar.

    10 Sağlık raporu ile dilenenler:

    Ellerinde kendilerine veya yakınlarına ait sağlık raporuyla her yerde yanınıza gelerek para toplayan bu grup, tahmin edilemeyecek kazançlar elde ediyor.

  • Sara ve intihar numarası yapanlar:

    Bir diğer grup ise, sara hastalığı veya intihar numarası yapmak pahasına parklarda, meydanlarda para toplamaya çalışıyor.

    • PARTNER 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı
    Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandıFirari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı
    Kadıköy D-100'de hareketli dakikalar ; otobüsün önünü kesti yolu trafiğe kapattıKadıköy D-100'de hareketli dakikalar ; otobüsün önünü kesti yolu trafiğe kapattı
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

    'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

    Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

    Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

    5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

    5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

    TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

    TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

    Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

    Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

    İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

    İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

    İlginizi Çekebilir

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    "Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

    Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

    Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

    Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

    Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

    Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

    Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

    Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

    Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

    Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

    Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

    Ülke genelinde dev uygulama!

    Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

    Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

    Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

    Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

    Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

    Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.