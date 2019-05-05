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Pendik'te doğal gaz parlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bir altyapı firmasının elektrik arızasını gidermek amacıyla yaptığı çalışma sırasında meydana gelen parlamada bir işçi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, bir altyapı firmasının yaptığı çalışma sırasında doğal gaz parlaması sonucu bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi Caddesi'nde, elektrik arızasını gidermek için yapılan çalışma sırasında doğal gaz borusu delindi.

Sızıntı dolayısıyla bölgede parlama meydana geldi. İşçi Sefa Kınataş bu sırada ağır yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yaralan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ana borudaki doğal gazın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri parlama sonrasında çıkan yangını söndürdü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayedaş Doğalgaz Patlaması pendik polis

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