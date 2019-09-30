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Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 09:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitime bir gün süreyle ara verdi.

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Pendik’teki Seyit Burhan Toprak İlkokulunda da eğitime bir gün ara verildi. Boşaltılan okul havadan görüntülendi.
26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışması yapılan okullardan 20’sinin az hasarlı, 9’unun ise ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti. Ayrıca hasarlı okulların yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı da belirtildi.
30 Eylül Pazartesi günü itibariyle o okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. O okullardan biri olan Pendik’teki Seyit Burhan Toprak İlkokulunda da eğitime ara verildi. Boşaltılan okul havadan görüntülendi.

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi

Pendik’te eğitime ara verilerek boşaltılan okul havadan görüntülendi
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