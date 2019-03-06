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PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

Pendik'te emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Pendik'te emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Pendik Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma Akkaya lastiği patlayan 34 LKP 493 plakalı servis minibüsünü emniyet şeridine çekti. Akkaya yedek lastiği bagajdan çıkmaya çalışırken, Murat Topal yönetimindeki 34 FD 7945 plakalı araç park halindeki minübüse arkadan çarptı. Topal araç içinde sıkıştı. Akkaya kazayı yara almadan atlatırken, sıkışan sürücü için hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı Topla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Akkaya ile röp
-Genel ve detaylar

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