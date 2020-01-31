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Pendik’te evlerin kapısının işaretlendiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Pendik’te birkaç evin kapısına çarpı işareti koyulması olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Pendik’te birkaç evin kapısına çarpı işareti koyulması olayıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 yaşındaki çocuk şahsın, amcasını korkutmak için kapısına işaret çizdiği belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul ili Pendik ilçesinde 28.01.2020 tarihinde ihbar üzerine müştekiler H.Y., T.Y., Y.Y. ve G.Y’ye ait olan dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede oturan tanıkların bilgisine başvurulmuştur.
Polis merkezine 29.01.2020 tarihinde müracaat eden müşteki H.Y.’nin söz konusu eylemin oğlu S.Y. (2005 doğumlu) tarafından gerçekleştirildiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.’nin davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir.
Suça sürüklenen çocuk S.Y.’nin 30.01.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir.
Suça sürüklenen çocuk S.Y., yaşı gereği eylemin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir.
Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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