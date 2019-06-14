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Pendik'te fabrika yangını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

 PENDİK"te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) PENDİK"te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 08.30 sıralarında Sanayi mahallesi Bosna sokaktaki fabrikada çıktı. 3 katlı plastik ve seramik imalatı yapan bir fabrikadan yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sanayide yerleşim iç içe. Fabrikanın hemen yanında evler var. Burada yıllar önce bir patlama oldu ve hayatını kaybedenler vardı" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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