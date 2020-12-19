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  4. Pendik’te filmleri aratmayan kovalamaca: 3 gözaltı

Pendik’te filmleri aratmayan kovalamaca: 3 gözaltı

19.12.2020 03:32 | Son Güncelleme:
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Pendik’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Pendik’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araç ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu şüpheliler kaza yaparak galeriye daldı. Polis ekipleri silahlarını çekerek 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay saat 01.30 sıralarında Pendik Hukukçular Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Ersin D. idaresindeki 34 BHS 941 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonucu şüpheliler direksiyon hakimiyetini kaybederek bir oto galeriye dalarak durabildi. Polis ekipleri silahlarını çekerek kaza yapan aracın etrafını sararak 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Polis ekiplerinin araç içinde yaptığı aramalar sonucu araçta narkotik maddeye ve 1 adat silaha rastlandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Filmleri aratmayan o sahne güvenlik kamerası ve bir cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken oto galeride bulunan sıfır araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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