PENDİK'TE FİRMA BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-

Pendik'de ithalat-ihracat yapan bir firmanın binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya düzenlenedi. Binanın camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ithalat-ihracat işi yapan bir firmaya gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saat 16.15 sıralarında binaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iş yerinin camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bina girişine şerit çekerek, delil aradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Camda oluşan kurşun delikleri

-Genel ve detaylar

