HABER

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- PENDİK'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- PENDİK'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Ecdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Serkan Dokumacı ile anne ve babasının yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını fark eden Serkan Dokumacı anne ve babasını dışarı çıkardı. Dokumacı daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmeyi başaramayan Dokumacı da dışarı çıktı.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Mahalle sakini Yasin Oğuz, "İlk geldiğimde evin sahibi içerideydi, Serkan ağabey. Direkt içeri atladım. Camı falan kırdık. Elektrikleri patladı. Yapacağımız bir şey yoktu. En fazla o kadarını yapabildik. Alevler ilk bir odadaydı, itfaiyeye haber verdik gelene kadar alevler iyice büyüdü, komple yandı. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 tane elektrik patlaması oldu. İçeride kimse yoktu. Bir tek Serkan Ağabey vardı. Onunla da biz dışarı çıktık. Yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık" dedi. Alevli bir şekilde yanan gecekondu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Taksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgiTaksim'de altın sarısı simli araca büyük ilgi
Sırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle gittiSırtında içi taş dolu çantayla ölüme böyle gitti
Suların çekildiği baraj havadan görüntülendiSuların çekildiği baraj havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti: Çok iyi bir adam

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.