PENDİK'TE GECEKONDUDA YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.
Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Gecekondunun görüntüsü
-Tüplerin olduğu bahçenin görüntüsü
-Aktüel görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yanan gecekondudan görüntü
-Ambulansta tedavi olan hastadan görüntü
-olay yeri havadan görüntüleri
-genel ve detay görüntüler
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