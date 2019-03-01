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Pendik'te gecekonduda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

PENDİK'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te gecekonduda yangın

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- PENDİK'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.
Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

(FOTOĞRAFLI)

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