Pendik'te genç kadına dehşeti yaşattılar

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - PENDİK'te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye giren kişiler tarafından önce dövüldü ardından da gasp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırganlardan biri yakalandı. Olay, Pendik Batı Mahallesi Pazar Sokak'ta 10 Nisan'da saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki S.B. adlı kadın evinde olduğu sırada 2 kişi kapısını çaldı. Kapıyı açan genç kadın, saldırıya uğradı. Kadını darp eden saldırganlar masanın üstündeki bin lira ile 2 cep telefonunu çalarak kaçtı. Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Saldırganların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını tespit eden polis, şüphelilerden Sedat A.'yı (20) Kurtköy'deki evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Sedat A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, diğer saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

