İSTANBUL (AA) - Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Pendik'te geri dönüşüm yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekib sevk edildi.

