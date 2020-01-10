Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın

\u0130STANBUL (AA) - Pendik'te geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\nPendik'te geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm yap\u0131lan bir fabrikada hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye, polis ve sa\u011fl\u0131k ekib sevk edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz?Antalya \u015eehir Tiyatrosu'nda 8 isimle daha yollar ayr\u0131ld\u0131\u00d6\u011frenciler tasarlad\u0131klar\u0131 yaz\u0131l\u0131mla yerli otomobile destek vermek istiyor
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