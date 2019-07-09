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Pendik’te hamile kadın ve eşine saldıran magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:01 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.E-5 Karayolu Pendik mevkisinde Hasan S.

E-5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
E-5 Karayolu Pendik mevkisinde Hasan S. ve Hüseyin S., 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmıştı. Olayın ardından iki trafik magandası, kadın ve eşinin olduğu otomobilin önünü keserek aracın camını kırmış, tekmelemiş ve aracın üstüne çıkarak zarar vermişti. Olayın medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis merkezine gelen iki zanlı, adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne konulmuştu. O olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, iki araç duruyor, ardından da iki trafik magandası otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar veriyor.

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