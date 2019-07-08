Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pendik\u2019te hamile kad\u0131n\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu araca sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerden Hasan Sel ve H\u00fcseyin Sel, savc\u0131l\u0131k sorgular\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tatile gidemeyen solu\u011fu orada ald\u0131! Buras\u0131 Antalya'y\u0131 aratmad\u0131 Cezaevinde ailesiyle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken kalp krizi ge\u00e7irip \u00f6ld\u00fcG\u00fcm\u00fc\u015fhane\u2019de trafik kazas\u0131 1 \u00f6l\u00fc, 18 yaral\u0131
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