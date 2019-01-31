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Pendik'te hırsızlara turşu bidonlu müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA-PENDİK'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üzerine attı.

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA-PENDİK'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üzerine attı. Karşı komşuya yakalanan şüpheliler hızla uzaklaşırken o anlar işyerinin kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz salı sabahı Çınardere Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde hırdavat dükkanına beyaz araçla gelen 3 kişi dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi. İçeride bulunan malzemeleri araca yükleyen şüphelileri karşı binada oturan bir kişi fark etti. Balkona çıkan kişi eline geçirdiği turşu bidonunu şüphelilerin üzerine fırlattı. Karşı komşuyu fark eden şüpheliler buradan uzaklaştı. Öte yandan olay dükkanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen şüpheliler dükkanın kepengini kırarak içeriye giriyor. Şüpheliler içeride bulunan malzemeleri araca yüklerken, karşı binadan turşu bidonu atılıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.

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Pendik'te hırsızlara turşu bidonlu müdahalePendik'te hırsızlara turşu bidonlu müdahale
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