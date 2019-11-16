Pendik’te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik\u2019te iddiaya g\u00f6re bir markete gelen ki\u015fi silahla ate\u015f a\u00e7t\u0131. Olayda yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, polis olay yerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.PARTNERBikinisinin \u00fcst par\u00e7as\u0131n\u0131 kaybetti! \u0130syan etti5 bin 600 y\u0131ll\u0131k Troya efsanesini yapraklara i\u015fliyor\u015earampole devrilen hafif ticari arac\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc \u00f6ld\u00fc
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