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Pendik'te İett Otobüsü Kazası Kamerada : 3 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA Pendik'te yolcu dolu İETT yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya girdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA Pendik'te yolcu dolu İETT yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya girdi. Facianın eşiğinden kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza saat 09.45'te Velibaba mahallesinde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti .Kontrolden çıkan içi yolcu dolu otobüs yol kenarındaki bir işyerinin deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı.

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