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Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 00:22 | Son Güncelleme

Çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin karışmasıyla yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin karışmasıyla yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde bir sitede, bir süre önce iki ailenin çocukları arasında tartışma yaşandı.

Tuncay Ç, çocuklar arasındaki tartışma nedeniyle Hikmet B.'yi telefonla arayarak siteye çağırdı. Bunun üzerine Hikmet B. yanında kalabalık bir grupla siteye gelerek Tuncay Ç. ve beraberindekilerle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, kavgada Hikmet B., Tuncay Ç.'yi ayağından silahla vururken, kendisi de kolundan yaralandı.

Bu sırada Cihan Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan Ömer A, Mustafa A. ve Burak K. bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgaya karışan bazı kişiler olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

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5 yaralı aileler arasında kavga

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