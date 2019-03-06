- Pendik’te iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondular alev alev yanarken itfaiye yangını söndürdü

IHAAW111913-ASA\/06-03-2019 \n- Pendik\u2019te iki gecekonduda hen\u00fcz bilinmeyen bir sebeple yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Gecekondular alev alev yanarken itfaiye yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc \n06.03.2019 11:19:13 TSI\nNNNNPARTNERT\u00fcyler \u00fcrpertici an! Mezarlar\u0131 a\u00e7\u0131p...\u0130neg\u00f6l\u2019de usuls\u00fcz ehliyet operasyonu: 5 ki\u015fi adliyedeTurgut \u00d6zal i\u00e7in memleketi Malatya'da 'An\u0131 Evi ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi' a\u00e7\u0131lacak
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