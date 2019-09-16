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Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:07 | Son Güncelleme

PENDİK, TEM Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ / İstanbul,(DHA) PENDİK, TEM Bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil Dalkılıç, Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dalkılıç'ın otomobili karşı şeritten gelmekte olan Şehamettin Çilekçi'nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu Kamil Dalkılıç ve Şehamettin Çilekçi ağır yaralanırken, Çilekçi'nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu ileri sürülen 34 ED 7418 plakalı aracı kullanan Kamil Dalkılıç'ın otomobilin içerisinden alkol şişeleri çıktı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkılıç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Tünel içinde kontrollü olarak tek şeritten sağlanan olay yeri inceleme ekiplerini çalışmalarını ardından kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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