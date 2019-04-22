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PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 01:49 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Bazı yaralılar yola savrulurken otomobillerde sıkışan iki yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Pendik Ballıca Köyü Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Ballıca Köyü Yolu Yeşilvadi Mahallesi girişinde 23:00 sıralarında meydana gelen kazada iddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 MKA 07 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi'nden ana yola çıkmakta olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 PE 3457 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

İKİ YARALI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar kazanın etkisiyle yola savrulurken iki yaralı araçlarda sıkıştı. Olay yerine ulaşan ekiplerinin çalışması sonucu araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki araçta da hurdaya dönerken araçların parçaları etrafa saçıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Ersin Altın adlı bir vatandaş, “Pat diye bir ses oldu. Bir çıktık, iki kişi orada bir kişi burada yatıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. 2'si kadın 6 kişi yaralı vardı. Beyazlı olan aradan çıkarken 06 Ankara plakalı ona vuruyor. Birbirlerini tanıyorlarmış galiba. Kavga etmişler önceden öyle diyorlar" diye konuştu.

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