Pendik'te kağıt toplayıcısı yangında öldü

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te, kağıt toplayıcısı olduğu belirtilen 60 yaşlarındaki bir kişi, kaldığı barakada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, saat 21.30 sıralarında, Pendik Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde boş arazideki barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından yapılan kontrollerde barakada kalan kağıt toplayıcısı, 60 yaşlarındaki kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir mahalle sakini, “Mahallemizde çöpten kağıt topluyordu. Boya işleri yapıyordu. Kendi halinde bir insandı, kimseye bir zararı olmazdı. En son dün gördüm şişe topluyordu." dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

