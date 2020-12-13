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Pendik’te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

13.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Pendik’te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

Pendik’te bir kahvehaneye baskın düzenlendi.

Pendik’te bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Polis ekipleri içeride oyun oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 25 bin 200 lira para cezası kesti.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covid-19 tedbirleriyle ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 12 Aralık tarihinde Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde bir iş yerinden dışarı sesler gelmesi üzerine harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, içerde sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi hakkında 1593 Saylı Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Bahse konu iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Pendik’te kahvehane baskınında sosyal mesafeye uymamaktan ceza

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