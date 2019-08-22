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Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Pendik’te seyir halinde olan kamyon ile hatlı minibüs çarpıştı.

Pendik’te seyir halinde olan kamyon ile hatlı minibüs çarpıştı. İki araç da kontrolden çıkarak yoldan savrulurken, kamyon park halinde olan servis aracına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, E-5 kara yolu Pendik Kaynarca mevki’i yan yolda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, yolda ilerleyen içi yolcu dolu hatlı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kamyon, o esnada yol kenarından park halinde olan bir servis aracına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan Ali Kıvankardeşler, Müzehher Akyol ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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