PENDİK'TE KAMYONET DEVRİLDİ; 1 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA)

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Orhanlı Gişeler yönüne giden bağlantı yolunda meydana geldi. Gökhan Önek'in yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sürücü Önek araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen Kamyondan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

