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Pendik’te kamyonet hırsızlığı teşebbüsü kamerada

12.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Pendik ilçesinde kamyonet hırsızlığı yatığı gerekçesi ile aranan zanlı dün yakalandı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde kamyonet hırsızlığı yatığı gerekçesi ile aranan zanlı dün yakalandı. Şüphelinin bir kamyoneti çalma girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak’ta Kurtköy’de bir kamyonetin çalındığını, Velibaba Mahallesinde ise bir kamyonetin çalınmaya teşebbüs edildiği ihbarını aldı. Kamyonet hırsızlığı ile ilgili alınan ihbarı değerlendiren polis, söz konusu mahallerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Polis yapılan sokak çalışmalarında, söz konusu araçları çalan ve çalmaya teşebbüs eden şüphelinin 23 yaşındaki S.Y. olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri, zanlının Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan evini tespit etti. Önceki gün söz konusu eve baskın düzenleyen polis, S.Y.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ‘hırsızlık’ suçu başta olmak üzere çok sayıda polisiye soruşturmadan suç kaydının olduğu anlaşıldı.
Polis, çalınan araçlardan Kurtköy Mahallesinden çalınan kamyonetin aynı gün Kartal ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğunu duyurdu.
Yakalanan şüpheli, dün adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan zanlının bir kamyoneti çalma girişimi, aracın alarmının çalması ile son anda vazgeçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor.

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