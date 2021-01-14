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  4. Pendik’te kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı

Pendik’te kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı

14.01.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un Pendik ilçesinde, kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde, kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, 31’i hırsızlık’ olmak üzere 32 olaydan suç kaydı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyoneti çalınan bir kişinin ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Üç gün önce Çınardere Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen çalışmalarda, sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından failin N.Ç. adlı bir kişi olduğu tespit edildi. Polis, N.Ç.’nin kaldığı Velibaba Mahallesi’ndeki bir eve 11 Ocak’ta baskın düzenledi. Zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi N.Ç.’nin yapılan sorgusunda 31’i ‘hırsızlık’ ve biri ‘tehdit’ olmak üzere 32 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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