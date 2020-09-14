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Pendik’te kaza yapan yolcu otobüsün enkazı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 08:30 | Son Güncelleme

Günün ilk saatlerinde Pendik’te henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yapan yolcu otobüsünün enkazı 2 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı.

Günün ilk saatlerinde Pendik’te henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yapan yolcu otobüsünün enkazı 2 saatlik çalışma sonrası kaldırıldı. D-100 Karayolunda trafik normal seyrine döndü
Pendik’te sabah saatlerinde Çorum- İstanbul seferini yapan şehirler arası taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı. 1’ i ağır 11 kişinin yaraladığı otobüsün en kazı 2 saatlik çalışma sonrasında kaldırıldı. Enkazı kaldırma çalışmalarında uzun trafik kuyrukları oluştu. Ölen kişinin olmadığı 11 kişinin yaralandığı otobüste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Büyür bir ses duyduk, Deprem oldu zannettik
Kazayı gören bir vatandaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.
İstanbul Valiliğinden açıklama
Kazayla ilgili İstanbul Valiliği basın açıklamasında bulundu. Valiliğin yaptığı açıklamada “Çorum-İstanbul seferini yapan 06 AC 0805 Plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Pendik Esenyalı, İstanbul istikametinde E5 üzerinde seyir halindeyken, bugün saat 06.20’de bariyerlere çarparak
devrilmiştir. Olay yerine hemen Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Servis ekiplerimizden alının ilk bilgilere göre; meydana gelen trafik kazasında (1)’i ağır,
(8)’i hafif olmak üzere (9) yolcu yaralanmış, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.
Kaza nedeniyle yol kontrollü olarak iki şeritten ulaşıma açılmış olup, kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Bütün yolcularımıza geçmiş olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “ denildi.

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