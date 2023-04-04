Pendik'te korku dolu anlar! Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü
Mynet Haber
4 dakika önce
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Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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