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Pendik'te korku dolu anlar! Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü

Mynet Haber

Mynet Haber

4 dakika önce

Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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