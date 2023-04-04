Pendik'te korku dolu anlar! Tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü

Pendik’te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı taksi şoförünü ezmek için aracını üzerine sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.