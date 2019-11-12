HABER

Pendik’te küçük çocuğa istismarda bulunan sapık yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:26 | Son Güncelleme

Pendik’te bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı.

Pendik’te bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunmuş, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Şahsın yakalanması için özel ekip oluşturuldu ve binlerce kişi incelendi. Şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Pendik’te bir sapık, 9 yaşındaki bir erkek çocuğuna zorla cinsel istismarda bulunmuş ardından kayıplara karışmıştı. Medyaya yansıyan olaya ilişkin olarak yeni görüntüler de ortaya çıkmıştı. Şahsı yakalamak için özel bir ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekip, mahallede yaşayan 25 bin erkeği incelemeye aldı. Yoğun çalışmaların ardından olayın faili olduğu tespit edilen şahıs mahallede yürürken kıskıvrak yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Tarihi garın restorasyonu; çatısı bitti saatı çalışıyorTarihi garın restorasyonu; çatısı bitti saatı çalışıyor
Ağırnas yeraltı şehrine yoğun ilgiAğırnas yeraltı şehrine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 20 zam geldi !

Yüzde 20 zam geldi !

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Büyük provokasyon! Skandal panelin adı 'Erdoğan'ın Son Oyunu'

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması!

Başsavcılıktan 'Rabia Naz' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Şüpheliler adliyeye getirildi

Adliyeye böyle getirildiler

Son dakika: Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Fatih'te kamyonetin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Herkes oraya koştu! Acı olay!

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Teröristlerden hain tuzak! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.