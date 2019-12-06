Pendik'te kuru yemiş fabrikasında yangın

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te, 2 katlı kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. Çalışanlar fabrikadan tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Pendik Velibaba Mahallesi Zülüflü Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir kuru yemiş fabrikasının ikinci katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrika tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangının kuru yemişlerin kavrulduğu fırınından çıktığı öğrenildi. Çıkan yangın nedeniyle 3 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken fabrikada hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen fabrika çalışanları olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı. Fabrika çalışanı Ayşe Kaya, “Fıstık kavuruyorduk fırında. Birden dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaş kapıyı açtı, alevler savrulunca hemen kapattı. Yangın tüpüyle müdahale ettiler. Yaralı ve can kaybı yok Allah'a şükür" dedi.

