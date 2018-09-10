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PENDİK'TE LİSEDE REHİN ALMA -1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

  Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi 

Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

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