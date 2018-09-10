HABER

PENDİK'TE LİSEDE REHİN ALMA -6 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

  * Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı.  Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

* Uzman Erbaş okulda çalışan nişanlısını rehin aldı

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı.
Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Umut D.'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Liseden görüntü
-Polis araçları
-Özel harekat polisleri
-Detaylar

PARTNERÜnlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...Ünlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...
'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi'İstanbul'da bekleyen gemide şarbonlu hayvanlar var' iddiası gündem yaratmıştı! Bakanlık'tan açıklama geldi
KCK ana davasında karar açıklandı!KCK ana davasında karar açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

İçişleri Bakanlığı SMS'le uyardı

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Çorlu'yu ayağa kaldıran taciz iddiası! Mahalleli linç etmek istedi

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Mersin'de 1800 yıllık 'heykel başı' gün yüzüne çıktı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın Anıtkabir ziyaretinde dikkat çeken hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.