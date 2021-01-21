Pendik’te lüks araç sahibine silahlı saldırı

Pendik’te aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın görgü tanıklarından Güven Yıldız, "Her şey saniyeler içerisinde oldu. Yaralanan adam, arabayı durdurduktan sonra sigara yaktı" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, galeri sahibi D.B. isimli şahıs 34 CVM 403 plakalı BMW aracıyla seyir halindeyken, alacak verecek sorunu yaşadığı başka bir araç sürücüsü tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan D.B.’nin aracına 8 mermi isabet etti. Çevreden silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı çevredeki en yakın hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"Yaralı şahıs, araçtan inip sigara yaktı"

Olayın görgü tanıklarından Güven Yılmaz, "Tam caddeye girdim araç 10 metre kadar önündeydi. Bir kaç el silah sesi geldi. Daha sonra kafamı kaldırıp baktığımda yaralı adamın sigara yaktığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadık. Hemen polis ekipleri geldi" diye konuştu.

