Pendik'te market soygunu

İSTANBUL (AA) - Pendik'te müşteri gibi girdiği marketin çalışanını silahla tehdit ederek 105 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Kasım'da Kaynarca Mahallesi'nde bir markete kapanış saatine yakın gelen bir kişi, içeri müşteri gibi girdi. Market çalışanını silahla tehdit eden şüpheli, kasada bulunan 105 lirayı alarak kaçtı. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının 2 sokak ileride park ettiği otomobiline gittiğini gördü. Aracın plakasından şüphelinin kimliğine ulaşan polis, Cengiz K'yi Pendik'te bir kahvehaneye düzenlediği operasyonla yakaladı. Cengiz K'nin polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

