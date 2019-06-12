Pendik’te millet bahçesinde hummalı çalışma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Pendik’te inşa edilen Millet Bahçesi nde çalışmaların ilk 100 gününde projenin yüzde 30’u tamamlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi nde yapımı devam eden millet bahçesinin önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar Pendiklilerin hizmetine kazandırılması hedefleniyor.

Denize hakim manzarasıyla toplam 284 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesi, göletleri, piknik alanları, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, kent bostan alanı, pazar alanı, koru köşkü, kafeterya ve gençlik merkeziyle her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekanların başında gelecek.

Maden ocakları doğal gölete dönüşüyor

Maden çıkarma işlemleri sonucu oluşan maden aynaları, vadi ve göletler tüm yüzey suların yönlendirdiği alanlar olarak tasarlandı. Bu vadi ve göletler yeni oluşturulan eko sistemin en önemli hazneleri sayılarak şehir içinde eşine rastlanmayan bir kanyon etkisi veren hem rekreatif hem rejeneratif hem de ekstrem sporlara ev sahipliği yapacak. Böylece yeni kullanım şekliyle maden ocakları, Türkiye`de belki de bir ilk olarak kendi yeni doğal kullanım ortamında dönüştürülerek yaşamaya devam edecek.