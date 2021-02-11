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  4. Pendik’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Pendik’te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

11.02.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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5 karayolunda bir minibüs, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

5 karayolunda bir minibüs, önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada minibüs içerisinde sıkışan şahsı vatandaşlar kurtardı.
Kaza, E-5 karayolu Pendik Esenyalı Köprüsü mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda seyir halinde olan Hyundai marka minibüs bir anda kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen Renault marka otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, minibüste bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan kişi vatandaşın çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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