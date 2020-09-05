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Pendik'te mobilya indirirken fenaşalan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Pendik'te dükkana mobilya indirirken, fenalaşan Sami Sırkek isimli işçi hayatını kaybetti. Sırkek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Pendik'te mobilya indirirken fenaşalan kişi öldü

53 yaşındaki Sami Sırkek isimli işçi Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine akşam saatlerinde mobilya indirmeye başladı. Sırkek dükkana malzeme taşıdığı sırada birden fenalaştı.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dükkan girişine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sami Sırkek'in öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin dükkan içerisindeki incelemelerinin ardından Sırkek'in cansız bedeni Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sırkek'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"ANİDEN FENALAŞTI VE GERİYE DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Yunus Karakoç, "Araçtan malzeme indirirken dükkanın içerisinde düşüyor. Düşerken kafasını yere vurmuş."dedi. Bir başka görgü tanığı İsmail Sarkuş ise, "İçeriye eşya taşıyorlardı. Eşyayı tutarken aniden fenalaştı ve geriye düştü. Kafasını vurdu." diye konuştu. (DHA)

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