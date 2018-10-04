PENDİK'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN KİŞİ HAKKINDA AÇILAN DAVADA DURUŞMA İÇERİĞİNE YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Haber: Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir okulda eski nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Umut D. hakkında, "Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma ve kullanmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı. Mağdur Hümeyra K. ve sanık avukatının talebiyle duruşmaların içeriğine yayın yasağı getirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Hümeyra K.(19) katılmazken; tutuklu sanık Umut D.(22), tarafların aileleri ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Pendik'te 10 Eylül tarihinde bir okulda eski nişanlısı tarafından rehin alınan Hümeyra K. (19) duruşma öncesi mahkemeye gelerek beyanını verdi ve yayın yasağına yönelik talebini içeren dilekçesini sundu.

Sanık avukatı da tutuklu sanık Umut D. ve ailesinin de aynı yöndeki taleplerini iletirken sanığın asker olduğu için psikolojik olarak zor duruma düşmesini engellemek istediklerini söyledi.

Mahkeme hakimi, müştekinin olayın içeriği ve yaşı gereği etkilenmemesi ve aile itibarının sarsılmaması talebini göz önüne alarak 'duruşmanın içeriğinin yayınlanmasının yasaklanması' kararı verdi.