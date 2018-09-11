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PENDİK'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN KİŞİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Pendik'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  Pendik'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin alan Umut D., gözaltı işleminin ardından bu saban adliyeye sevk edildi.  Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.    Görüntü Dökümü: -------- -Şüphelinin adliyeye sevki -Şüphelinin adliyeye girişi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Pendik'te bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Pendik'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin alan Umut D., gözaltı işleminin ardından bu saban adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
--------
-Şüphelinin adliyeye sevki
-Şüphelinin adliyeye girişi

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