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- PENDİK'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN KİŞİ TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Pendik'te  bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ardından, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Pendik'te bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçak zoruyla rehin alan Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ardından, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Umut Demirkaya sorgusunda, nişanlısı Hümeyra K.'nın kendisinden gizli sosyal medya hesabı olduğunu öğrenince birliğinden izin alıp İstanbul'a geldiğini, nişanlısının çalıştığı okula gittiğini, tartıştıklarını, farkında olmadan cebindeki bıçağı çıkardığını belirterek, "Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Pişmanım" dedi.
Pendik'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı (19) rehin aldıktan sonra teslim olan ve polis tarafından gözaltına alınan Umut D. (22), gözaltı işleminin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut Demirkaya, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandı. Akrabası olan Hümeyra K. ile nişanlı olduğunu söyleyen Umut Demirkaya, nişanlısının kendisinden gizli sosyal medya hesabı olduğununu öğrendiği için Bayburt'ta askerliğini yaptığı birliğinden izin alarak İstanbul'a geldiğini söyledi.
Nişanlısının çalıştığı okula gittiğini, gizli hesabı nedeni ile okulun tuvaletinde tartıştıklarını söyleyen Umut Demirkaya, "Neden beni aldattığını sordum. Beni suçladı ve sinirlendi. Cebimde bıçak vardı, elimi cebime soktum. Tuvalete bir öğretmen geldi. Farkında olmadan bıçağı cebimden çıkardım. Bıçak yere düştü. Öğretmene çıkmasını söyledim, çıkmayacağını söyledi. Kapıyı kapattım. Bıçağı da yere atmıştım, amacım müştekiyi bıçakla korkutmak değildi. Bu sırada polisler geldi, polisler girmesin diye müşteki silahı var diye bağırdı. Çantanın askısı ile boğazını sıkmadım. Müştekiyi bıraktım polislere teslim oldum. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI
Umut Demirkaya, savcılık sorgusunun ardından, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda, "Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım" diyen Umut Demirkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye sevki
-Şüphelinin adliyeye girişi

11.09.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180911015
11.09.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180911029

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