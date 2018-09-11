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Pendik'te nişanlısını rehin alan zanlı adliyeye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:51 | Son Güncelleme

PENDİK'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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