Pendik'te okulu su bastı (1)

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te bulunan bir anaokulunda su baskını yaşandı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

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