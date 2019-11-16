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PENDİK'TE ÖLDÜRÜLEN 3 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ (röportajlarla ek görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

- Pompalı silahla dehşet saçtı, linçten polis kurtardı.

- Pompalı silahla dehşet saçtı, linçten polis kurtardı.
Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA
Pendik'te silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken ölenlerin yakınları linç girişiminde bulundu.
Olay saat 09.30 sıralarında Pendik Güllü Bağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde bulunan bir meydana geldi. Pompalı tüfekli saldırgan Ahmet Önal dehşet saçtı. Elinde silahıyla önce markete giren Ahmet Önal kasada duran Rabia Yılmaz'ı vurdu. Marketten çıkan saldırgan daha sonra binaya girerek Rabia Yılmaz'ın babası Orhan Yılmaz'ı ve Ayhan Yılmaz ile Ahmet Yılmaz'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtulan Ayhan Yılmaz ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplandı. Cadde trafiğe kapatılırken olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis saldırgan Ahmet Önal'ı kullandığı pompalı tüfekle apartmanda gözaltına aldı. Saldırganın içeride olduğunu öğrenen ölenlerin yakınları linç girişiminde bulundu. Polis kalabalığı uzaklaştırmada güçlük çekti. Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı zor da olsa apartmandan çıkararak zırhlı polis aracıyla, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bu sırada toplanan kalabalık, araca su şişeleri ve taş attı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan saldırgan sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gönderildi. Olay yerinde polis ve savcı uzun süre inceleme yaptı. Cenazeler incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
OLAY ANINI ALLATTILAR
Ayhan Yılmaz'ın abisi Mehmet Şerif Yılmaz, "Ben lokantadaydım. İlk önce marketi basmışlar. Baktım kardeşim yerde yatıyor. O sırada vuran adam çatı katına çıkmış. Ben ilk önce çocuklarla tartışıyorlar sandım. Ölülerimiz ve yaralımız var " şeklinde konuştu. Mahalle sakini İmdat Ayvaz ise "Sabah silah sesleri duyduk. Buraya geldiğimizde adam markete dalmış kasiyer kızı vurmuş. Ondan sonra merdivenden yukarıya çıkmış. Kızın babası da berberde tıraş oluyordu. Olayı görünce merdivene doğru koştu. Onu görünce merdivenlerde onu da vurdu. 3 ölü var "dedi.

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