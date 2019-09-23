Pendik’te orman yakmaktan gözaltına alınan Y.A., ’silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’orman yakmak’ suçlarından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pendik\u2019te orman yakmaktan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Y.A., \u2019silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi\u2019 ve \u2019orman yakmak\u2019 su\u00e7lar\u0131ndan savc\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan tutuklanmas\u0131 talebiyle mahkemeye sevk edildi.Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!K\u00f6pe\u011fe \u00e7arpmamak i\u00e7in manevra yap\u0131nca bariyere \u00e7\u0131kt\u0131Mardin\u2019de kalem \u015feklinde 8 kimyasal f\u00fcnye ele ge\u00e7irildi
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