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Pendik'te orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

PENDİK Aydos Ormanı'nda çıkan yangıda 1 dönümlük alan zarar gördü.

Ramazan EĞRİ İSTANBUL,(DHA) PENDİK Aydos Ormanı'nda çıkan yangıda 1 dönümlük alan zarar gördü. Olay saat 13.00 sıralarında Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Aydos ormanında meydana geldi. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye itfaiye ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 dönümlük bir alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletmesi personellerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Polis çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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