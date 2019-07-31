Pendik'te orman yangını

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Pendik, Ballıca Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları kapsamında havadan helikopterle de müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarıyla söndürülürken, 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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