HABER

Pendik'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Pendik, Ballıca Köyü'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları kapsamında havadan helikopterle de müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarıyla söndürülürken, 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERÜnlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!Ünlü kardeşlerden yarı çıplak paylaşım!
HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!
Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç trafiğine kapatılıyorDünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç trafiğine kapatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Uzmanlar uyardı! 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.