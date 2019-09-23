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Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye getirildi (geniş haber) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

PENDİK'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınann şüpheli Y.A.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, (DHA)- PENDİK'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınann şüpheli Y.A. adliyeye getirildi. Şüpheli Y.A. bir basın mensubunun "Neden yaptınız? sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi.
Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Y.A. saat 15.00 sıralarında polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Y.A., bir basın mensubunun "Neden yaptınız" sorusuna "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi. Şüpheli Y.A. polisler eşliğinde nezarethaneye götürüldü.

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